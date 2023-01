Vi tog verdens mest sindssyge køretur med Ken Block i 2005!

Ud og køre med de skøre

Gumball 3000 er en køretur på en uge kombineret med high society- fester til den lyse morgen. Karsten Lemche kører med på sidste etape af årets løb – på bagsædet af en 430 hestes Subaru Impreza ført af en amerikaner, der overhaler indenom med 200 km/t.

Karsten Lemche

Lige siden jeg var en lille dreng og så ”Ud at køre med de skøre” med Burt Reynolds, har jeg drømt om at være med i et ulovligt gadeløb. Gumball 3000 er gadeløbet over dem alle; seks dage med hanen i bund og seks aftener med bunden i vejret på champagneglassene, men for at blive inviteret skal du a) være kendt, b) have en psykopat-sindssyg superbil som en Porsche Carrera GT eller c) være en funky type med god fantasi og en sjov bil.

Jeg er ikke kendt og ejer hverken en sjov eller en hurtig bil, men på forunderligvis havde jeg huslet mig til en gratis plads i en af bilerne på sidste etape i årets løb, samt adgang til festerne både i Rom og Monaco. Til sidstnævnte ville 50 Cents dukke op og give en lille intimkoncert. Hold da kæft, jeg var ikke til at skyde igennem.

Deltagergebyret for de rigtige deltagere er 10.000 pund, svarende til 109.851 kr. Det dækker overnatninger og mad på hele turen for to personer, herudover er prisen 5.000 pund pr. person. Gumball er med andre ord ikke for fattigrøve og for at give det hele et twist, er penge ikke altid nok.