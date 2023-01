Ken Block er død

Efter at have grundlagt skate- og snowboardvirksomheden DC Shoes, besluttede den bilgale Ken Block sig for at blive rallykører i en alder af næsten 40 år, og den passion førte til hans næste store skridt i livet, da han startede videoserien Gymkhana på YouTube, hvor han driftede og lavede stunts i specialbyggede rallybiler. Videoerne har til sammen flere hundrede millioner visninger.

Han startede desuden virksomheden Hoonigan Industries, der sælger tøj og laver videoer til YouTube.

Ken Block’s entusiasme var med til at smitte en hel generation med glæden ved biler og motorsport.