Kaos i nybilspriser: Hvad sker der for afgifterne?!

Forvirringen er total

Hvis du synes, det lyder forvirrende, så er du ikke alene. Blandt andet Ford melder om problemer med at fastsætte nye priser på biler.

"Ford er ikke klar til at levere priser endnu, vi skal have opklaret et fortolkningsspørgsmål. Når det er afgjort, kan vi levere priser," siger pressechef Lene Dahlquist fra Ford Danmark.

"Der er nogle forskellige fortolkninger af, hvornår fradraget skal beregnes. Det snakker vi i øjeblikket med de Danske Bilimportører om."

De Danske Bilimportører forklarer, at de mærkelige priser skyldes en yderligere kategorisering inden for afgiftssystemet, som stadigvæk er solidt baseret på værdi. Det kan skubbe nogle biler over i en kategori, hvor prisen ikke matcher produktet.

Dacia falder i pris

Hos Renault/Dacia arbejder de i øjeblikket på højtryk for at udregne nye priser.

"Det ser ud som om, det er indkøbsprisen fra fabrikken, der for alvor gør en forskel på afgifterne. En Clio Hybrid stiger med godt 20.000 kr, mens en Captur plugin-hybrid falder med omkring 8.000 kr. Også vores Dacia benzinbiler falder ret markant – under alle omstændigheder procentuelt mere end for eksempel Renault," siger pressechef Søren Hyltoft fra Renault/Dacia.