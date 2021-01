Kan camping-entusiaster skifte til el?

Kan el og træk forenes?

Ja! Men hvis du skal have en elbil, der kan trække, så skal du være opmærksom på, at udvalget endnu er begrænset. Udvikling sker dog inden for området, og vi ser stadig flere biler på vejene, der har mulighed for træk. VW's nye ID.4 er med krog til 1 ton et eksempel på dette. Pointen ved, at bruge netop Tesla Model 3 er, at det i skrivende stund er den billigste mulighed, hvis du vil hægte 1 ton på krogen.

Når det er sagt, så er der naturligvis mulighed for at trække tungere ting. Audi e-tron har en maksimal trailervægt på 1.800 kg, og Model X når op på svimlende 2.225 kg. Det er nok til to små heste, eller et gods af en campingvogn.