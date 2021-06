Kæresten kørte 108 km/t i byen - kvinde mister bilen, men ikke alle pengene

2 år gammel Mazda CX-3

Den 3. april fik manden et telefonopkald om et personligt anliggende, som han mente, han skulle reagerer hurtigt på.

Han forlod et familie-arrangement og tog Mazdaen, for at køre til vennen, uden at orientere kæresten. Manden blev da målt til at køre 108 km/t i en byzone, bilen blev beslaglagt på stedet, og den er efterfølgende konfiskeret af staten som følge af dommen. Kvinden mister dog næppe hele bilens værdi, fordi der er pant i den.

Ifølge Skat er den sorte Mazda CX-3 registreret fra ny i marts 2019. Kvinden, der ifølge dombogen var højgravid i påsken, købte bilen i august 2020, ifølge dombogen med en udbetaling på 45.000 kr.

Resten, 196.095 kr. blev finansieret af Jyske Finans, der har pant i bilen. Det oplyses ikke hvor stor pantbeløbet er.