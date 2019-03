Kære bilentusiaster: Nu er det ved at være sidste chance

Siden januar har biludstillingen “Familien Danmark på hjul - Årets bil 1969 - 2019”, inviteret folk til at spændende tilbageblik på bilens udvikling. På Forstadsmuseet er det nemlig for første gang lykkedes at samle alle samtlige vinderbiler, som er kåret til “Årets bil” i Danmark gennem de sidste 50 år. Hvis man ønsker at se alle disse vinderbiler, er det ved at være sidste chance. Udstillingen lukker dørene den 22. april. 2019.

En udstilling for alle

I udstillingen kan man opleve de 53 vinderbiler. Til hver bil er der samlet arkivbilleder, storskærme med historiske filmklip osv., der giver den besøgende en meget sanselig og ofte også nostalgisk oplevelse. Når man som gæst træder ind i udstillingen, bliver man automatisk taget med på en tidsrejse gemmen de sidste fem årtiers dansk kulturhistorie. Den enkelte bil forstæller sin egen historie, men fælles fortæller de 53 biler også en fælles historie om samfundets udvikling og om bilens udvikling.

I udstillingen er der masser af fakta om teknik og der er skæve historier om bilerne. På rejsen gennem udstillingen kan man også opleve tankstanderen fra filmen “Baronessen fra benzintanken”, høre sjove vittigheder i en telefonboks, slå benene op i den brune fløjls hjørnesofa fra 1970´erne og besøge teenageværelset fra 1990´erne, hvor man kan se eller gense første afsnit af tv-serien “Friends” eller spille ”Need for Speed” på Playstation 1.

Man kan også dyste mod hinanden om, hvem der hurtigst kan pakke en Renault 19, så den er klar til ferie. Alle deltagere får efterfølgende en flot bilplakat som tak for indsatsen.