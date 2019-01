Kæmpe guide: Her er de bedste Åbent Hus-tilbud i januar

Den første weekend i januar er en af årets mest travle for bilforhandlerne. Er du ude efter et godt tilbud, kan du tjekke guiden her:

Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia Super fås via privatleasing med 200 hk turbobenziner og automatgear til 4495 kr./mdr. med 29.995 kr. i udbetaling. Der er også tilbud på leasing af Stelvio.

Januar, Alfa Romeo Days

Audi

Den nye A1 lanceres til Audi Days , hvor der også er priser på privatleasing af Q3, tilbud på A3 Limited Edition samt nye udstyrspakker til Audi Q2 og A4.

5.-6. januar kl. 11-15

BMW

BMW118i og 118d med M Sport-pakke fås til 299.800 kr. Den udgående 3-serie model fås med automatgear, metallak, Navigation Business, et ekstra sæt 16” alu med vinterdæk og tre års service- og reparationsaftale fra 370.000 kr. for en 320d Executive aut.; stationcar koster yderligere 15.000 kr. Med M Sport-pakke fås 320d og 320i med automatgear fra 417.170 kr. Elbilen BMW i3 fås med udstyrspakke, ladestander og tre års gratis strøm fra 329.000 kr.

5.-6. januar kl. 11-16

Citroën

Her er store rabatter på C3, C3 Aircross og C4 Cactus. Citroën C3 Aircross 1,6 BlueHDi 100 hk BlackLine er sat ned til 184.990 kr. med udstyr for 43.000 kr. uden merpris. Citroën C4 Cactus 1,2 PureTech 110 Iconic med den nye progressive og komfortable affjedring er på tilbud via privatleasing for 2395 kr./mdr. med en udbetaling på 7495 kr.

4.-5. januar kl. 11-16

Fiat

Fiat 500 Lounge med glastag, 15” alu, 7” skærm og Apple Car Play fås via privatleasing til 1995 kr./mdr. med en udbetaling på 4995 kr. Fiat 500X First Edition som 1,0 120 hk eller 150 hk med dobbeltkoblingsgear har udstyr for 40.000 kr. uden merpris.

5.-6. januar kl. 11-15