Kæmpe biludstilling i København i weekenden: Se nyhederne og prøvekør 58 elbiler

Elbilmessen eCarExpo meldte alt udsolgt af stande til 2022-udgaven for flere uger siden, og vi har fra pålidelig kilde, at det bestemt ikke er fordi, man forærer standene væk.

Antallet af kvadratmeter, udstillere, biler til prøvekørsel og danmarkspremierer er også gået kraftigt i vejret siden 2021.

10 elbiler bliver for første gang vist for et bredt publikum i Danmark, og de asiatiske elbiler står for halvdelen af dem. Kinesiske BYD har tre danmarkspremierer i form af den kompakte SUV Atto 3, den 7-personers SUV Tang og sportssedanen Han. Samtidig er elbilmessen i sig selv en premiere for BYD som personbilsmærke i Danmark.

Kinesiske BYD kommer til Danmark med tre modeller - dem kører vi her

Kinesiske Aiways præsenterer den helt nye SUV-coupé Aiways U6. Faktisk er den så ny, at der er tale om en europapremiere på eCarExpo.

Fra Sydkorea stiller Hyundai med den nye IONIQ 6, som er bygget på samme platform som IONIQ 5, men den strømlinede sedan er med en vindmodstandskoefficient på kun 0,21 betydeligt mere aerodynamisk og har en rækkevidde på 613 km (WLTP).