Renault Kadjar tager navneforandring

Hvis man skal gå ud fra Renaults egen hjemmeside, så er navngivningsprocessen både lang og højtflyvende. Utrolig mange tanker, overvejelser og snik snak frem og tilbage er en helt central del af at navngive en Renault. Man skulle næsten tro at det er lige så svært at finde på et navn til en bil, som det er rent faktisk at designe den.

Hvorfor Renault er gået så meget i dybden med at forklare hvorfor Austral skal hedde netop Austral er svært at sige, men det er da godt at vide at navnet ikke bare er tilfældigt trukket op af en hat.