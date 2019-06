Jyllandsringen: Kom og larm så meget du vil!

De danske racerbaner er underlagt strenge støjkrav, så man ikke generer naboerne alt for meget. Men det betyder også, at flere og flere biler ikke må deltage i trackdays, fordi de larmer for meget. Det behøver ikke være noget vanvittigt hjemmebygget monster - også standardbiler kan larme for meget. Senest oplevede Bil Magasinet, at en Jaguar F-Type SVR larmede for meget på Knutstorp Raceway i Sverige, hvilket betød, at den fik forbud mod at køre.

Nu har FDM Jyllandsringe taget initiativ til en ny type trackday, hvor støjgrænserne er blevet fjernet - men det er kun én dag om året. I år sker dette d. 23. Juni og vil vare fra kl. 10 til 18.

Dagen er inddelt i fire tidsintervaller på hver to timer. Man køber en plads til en bil i et af tidsintervallerne, hvor man får to timers kørsel på banen.

Du kan samle et hold eller møde op som enkeltperson og finde ud af, hvor hurtig du kan tilbagelægge en omgang på Danmarks største racerbane, samtidig med at du lærer din bils grænser at kende.

Prisen:

Prisen pr. bil er kr. 3.000,- ekskl. moms for 2 timers kørsel. Man må godt deles om 1 bil, hvis man ikke ønsker at køre 2 timer selv. Prisen inkluderer én kører. Hvis man ønsker flere kørere til en bil, så koster det kr. 260,- pr. ekstra kører.

Man kan også købe et helt tidsinterval af 2 timer. Prisen for dette er kr. 60.000,- ekskl. moms.

Tilmelding:

Der er begrænset antal pladser - først til mølle… Så er du interesseret, så ska kontakte Pernille Ravn fra FDM Jyllandsringen

Tlf: 23 99 65 25

Mail: [email protected]