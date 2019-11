Julehjælpen forærer hundredevis af Ferrari'er til danske børn

I forbindelse med en kampagne for Shells V-Power diesel og benzin kunne man tidligere på året købe syv unikke Ferrari modelbiler, når man tankede V-Power. Det skete på de 160 bemandede Shell og Shell/7-Eleven.

De syv Ferrari-modeller udgør en særlig samling af speciallavede biler, som hver fortæller om et årti i Ferraris 70-årige historie med produktion af gadebiler. Bilerne kunne kun købes i en begrænset periode og i et begrænset antal. Der er tale om biler som 250 Testa Rossa fra 40-50’erne, 365 GTB4 Daytona fra 60’erne og Ferrari 288 GTO fra 70-80’erne.

Restpartiet fra kampagnen er doneret til julehjælpen.dk.

"Da vi fik henvendelsen fra Julehjælpen.dk tænkte vi, at det var en oplagt mulighed for at glæde en masse børn med de klassiske modelbiler. Julehjælpen.dk har en god sag og et smart system, som f.eks. gør det muligt for familier selv at vælge gaver ud. Jeg håber, at mange børn vil synes godt om de fine Ferrari-biler, der nu i år kommer i pakkekalenderen eller under juletræet," siger retaildirektør Søren Møller Maretti fra DCC Energy, der står bag Shell-stationerne i Danmark.

Modelbiler vil glæde mange børn

"Selv om mange familier mærker at have fået flere penge mellem hænderne, er der alligevel et voksende behov for hjælp hos andre familier. Sammen med vores mange donorer forsøger vi at yde et bidrag til, at julen også bliver en god og glad dag for dem, der ikke har så meget. Heldigvis møder Julehjælpen.dk stor opbakning hos blandt andre virksomheder, som gør os i stand til at støtte de, der har brug for det," siger Henrik Hahn-Nissen, formand for Julehjælpen.dk.