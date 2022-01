Hvis du savner en brugt bil, der trods sin alder føles moderne, så tag et kig på BMW i3. Her er fine pladsforhold, høj kvalitet og en fin køredynamik, hvilket også er blandt årsagerne til, at elbilen har holdt sig relevant ung over en længere årrække.

Eksemplaret til salg er fra 2019, og har siden dengang tilbagelagt 46.000 km. Hvad den distance har gjort for de oprindelige 310 km er vi ikke sikre på, men jævnfør vores gensyn med bilen til kåringen af Årets Brugtbil, så er der ikke meget at frygte.