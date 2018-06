Jason Watt tager sin nye Ford GT på den ultimative roadtrip

Danske Jason Watt forstår at nyde sin nye Ford GT. Han har inviteret sin kone med til Le Mans, og hvilken bedre måde at gøre det på end at tage sin spritnye superbil. Det er ikke umiddelbart den oplagte bil at tage på langtur i, når man er kørestolsbruger, men det har Jason Watt selvfølgelig en smart løsning på.

Han har nemlig fået monteret en smart sugekop-anordning på taget af sin Ford GT. Så kan han spænde sin letvægtskørestol på taget og køre afsted. Der er selvfølgelig også blevet plads til en tagboks, da bagagerummet er meget småt i en Ford GT.

Den nye Ford GT er kun fremstillet i 1.000 stk., og der var mere end 6.500 håbefulde bilentusiaster og sportsvognssamlere, der ansøgte om at få lov til at købe et eksemplar.

Fra Danmark er der kun to kunder, som er sluppet gennem nåleøjet. En kunde, som ønsker at være anonym og i øvrigt får bilen leveret i Tyskland, og så Jason Watt, der må siges at være en velkvalificeret Ford-ambassadør.

Watt er tidligere britisk Formel Ford-mester og har ejet et hav af sjove Ford'er gennem årene. Inklusive en Ford GT fra 2005, som er blevet motioneret flittigt på danske racerbaner.

Som de fleste ved, er Jason Watt lam fra livet og ned, men det skal da aldrig afholde én fra at køre supersportsvogn. Det betyder, at hans Ford GT er blevet bygget om, så han kan betjene bremse og speeder med hænderne.