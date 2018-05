Jason kører penge ind i sit Ford GT-monster

Foreningen Sportscar Event består af en gruppe danske ejere af sjove biler, som siden 2002 har givet ture i deres privatejede sportsvogne.

Overskuddet doneres til velgørenhed – først og fremmest til kræftramte børn i Børnecancerfonden.



Når første afdeling i 2018 køres på FDM Sjællandsringen lørdag d. 26. maj , vil Jason Watt være blandt kørerne, der mod betaling og i en god sags tjeneste vil give dig en tur, hvis du kan fremskaffe 1.600 kr.



Jasons Ford GT yder 650 hk, og han er mere end klar til at fyre bilen af: ”Jeg glæder mig rigtigt meget til at få lov til at køre den nye bil til Sportscar Event! Jeg er stolt over at være ’forfremmet’ til at køre den mest eftertragtede bil på årets event. At trykke på startknappen og få det første gladeansigt med ud at køre på en rigtig bane,” siger Jason Watt.