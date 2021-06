Japanske fattigrøve gør en sport ud af at køre sidelæns til INGEN penge

Hvad bruges det til?

PVC Drift fungerer godt til en række forskellige ting: For nybegyndere bruges det til at lære grundprincipperne bag at køre sidelæns. Hastigheden er lavere, så skaderne er tilsvarende mindre, når det går galt. Det bruges også til at uddanne let øvede kørere i at køre såkaldt 'tandem', altså hvor to biler lægges lige op og ned af hinanden. Sidst men ikke mindst fungerer disciplinen selvfølgelig også som underholdning for de øvede.

Nedenfor kan du se en video fra YouTuberen Noriyaro, der for første gang dokumenterede konceptet i 2018.