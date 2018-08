Er det hærværk? Jaguar bygger E-Type om til elbil

Tim Hanning, Director Jaguar Land Rover Classic siger om projektet:

“ Vi er virkelig blevet overvældet over de positive reaktioner som Jaguar E-Type Zero Concept har fået det seneste år. At vi fremtidssikrer nydelsen ved klassiske biler er en markant gevinst for Jaguar Classic. E-Type Zero tydeliggør den fantastiske arv fra E-Type, og ekspertisen og de håndværksmæssige færdigheder hos Classic Works. Samtidig demonstrerer vi Jaguar Land Rovers dedikation til at skabe biler med 0 g CO-udslip som gennemgående tema i vores forretning – også hos Jaguar Classic”.

Jaguar E-Type med LED-lys

Med E-TYPE Zero har man forsøgt at komme så tæt på originales specifikationer som muligt, men med et par få opdateringer. Interiøret er holdt næsten som i 1968 med få modifikationer, mens man af hensyn til energieffektiviteten har skiftet de oprindelige forlygtepærer ud med LED lys