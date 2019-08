Jagt på fartsyndere denne uge: Der sker alt for mange ulykker på landevejene

Politiet landet over gennemfører fra mandag den 12. august til søndag den 18. august 2019 en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

Kontrollen indgår i rækken af de fælleseuropæiske færdselskontroller, der arrangeres af det europæiske færdselspolitisamarbejde TISPOL, og er delvist finansieret af EU-kommissionen.

”Vi registrerer hver eneste dag for mange bilister, der kører alt for hurtigt, og der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne. Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for bremselængden,” siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Der køres især for stærkt på landevejene, og ifølge Vejdirektoratets hastighedsbarometer kører flere end halvdelen af trafikanterne over den tilladte grænse på disse veje. Det er også der, de fleste alvorlige ulykker sker.