Iværksættere vil spare dig for forhandlerens avance, når du køber brugt bil

Forærer kunder medlemskab af FDM

Hvad er Dreivers største udfordring?

"Den største udfordring er branchens ry. Selvom der hvert år handles mere end en halv millioner brugte biler i Danmark, er det de få historier, hvor personer, der aldrig skulle have haft lov til at drive forretning, snyder bilejeren, der fylder i mediebilledet. Det skaber et naturligt forbehold overfor nye spillere i branchen."

Hvorfor forærer I jeres kunder et medlemskab af FDM?

"Helt enkelt fordi vi tror på, at det er en god investering. Vi vil gerne skabe den mest transparente og ordentlige måde, at handle bil på. Ved at betale for et års medlemskab af FDM til de personer, der køber en bil gennem Dreivers, giver vi dem også fri adgang til juridisk bistand, hvis vi skulle komme til at fejle. Det handler grundlæggende om at understøtte vores brugeres tryghed og sikkerhed."

Hvordan fungerer jeres forretning?

"Når du vil sælge din bil, uploader du information om bilen på dreivers.dk. Så bliver bilen annonceret på vores side, og hvis vi vurderer, at du har sat en fornuftig pris, betaler vi også for annoncering på Bilbasen."

"Når du vil købe en af de biler, som er til salg, kontakter du blot Dreivers, så sørger vi for en prøvetur. Er den bil, du drømmer om, ikke på vores site, kan vi ofte finde præcis den bil, du ønsker. Vi køber og sælger bilen - nøjagtig som andre forhandlere. Vi køber dog først bilen, når der er enighed om en handel. Derfor slipper både køber og sælger for at betale for udgifter til lager og bygninger - man betaler kun for det, der skaber værdi."