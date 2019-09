Italiensk trackday-monster med 600 hk

De færreste har hørt om italienske ATS Automobili. Firmaet lancerede sidste år en superbil i 12 eksemplarer, som i praksis var en tunet og ombygget McLaren MP4-12C.

Nu er der nyt fra firmaets nyoprettede motorsportsafdeling ATS Corsa. Mød den nye ATS RR Turbo, som er en rendyrket banebil af egen avl.

At dømme ud fra pressemeddelelsen, er der tale om et monster med potentiale til at terrorisere konkurrenter til trackdays, hill climbs og langdistance-ræs rundt omkring i Europa.

Letvægtschassis og karrosseri af kulfiber

Under det flotte eksteriør gemmer sig et 40 kg let rørgitterchassis med indbygget, FIA-godkendt bur. Karrosseriet er lavet af "letvægts kompositmaterialer" eller kulfibre på bestilling.