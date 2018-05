Insignia Grand Sport: Spækket med innovativ teknologi

LED-lygter tilpasser sig forholdene

Lys er ikke bare lys. Moderne teknologi har også gjort sit indtog på fronten af din bil, hvor der er mulighed for at opgradere dine LED-lygter, hvis du ønsker det. Med muligheden for de banebrydende Intellilux LED Matrix-lygter, er du nemlig altid garanteret den perfekte oplysning af vejen foran dig.

De intelligente lygter blænder automatisk ned, når du møder modkørende trafik, og lygterne vinkles således, at vejen oplyses op til 400 meter frem uden at genere dine medbilister. Med systemet koblet til, så slår det lange lys automatisk til, når du kører over 50 kilometer i timen, og slår fra, når du kommer under 35 km/t. Lygterne fås som ekstraudstyr til modellerne Dynamic og Innovation.