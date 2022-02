Ingen ændringer i bilafgifterne – og det er godt

Bilbranchen er glade

I branchen er man da også glade for, at der ikke skete noget med afgifterne på plugin-hybridbiler:

"Man må rose den nyudnævnte skatteminister for, at han står imod det store pres, som alle hans støttepartier lægger på ham, for at få ændret i afgifterne for pluginhybridbiler. Hvis der skal ændres i afgifterne, skal det ske på et fornuftigt grundlag og det findes ikke i dag. Derfor er ministerens tilgang fornuftig” skriver Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark, i et debatindlæg i motormagasinet (betalt adgang).

Mads Rørvig, direktør hos De Danske Bilimportører siger til Bil Magasinet:

”Det er dejligt, at ministeren er nysgerrig på fakta og nuancer i spørgsmål og grønne biler. Svaret omkring plugin-hybridbiler er ikke helt sort eller helt grønt. Men der bliver lagt enorme summer i investeringer i grønne biler, og skal det fortsætte, er det afgørende, at der er ro om lovgivningen. En del af den aktuelle udfordring med udbredelsen af ladestandere skyldes netop, at der ikke var ro omkring lovgivningen i mange år. Derfor er vi glade for, at ministeren bakker op om den aftale, der blev indgået i 2020.”