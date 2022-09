Indfører stort tillæg: Mere end fordobler prisen

Kan ikke betale sig længere

Ifølge E.ON har de forsøgt at bibeholde de lave priser så længe som muligt, men nu kan det ikke længere betale sig at fastholde de lave priser.

"Efter en lang periode, hvor vi har kæmpet for at holde priserne i ro, bliver vi nu – som mange andre ladenetværk – nødt til at indføre et midlertidigt energitillæg på Drive Free Hybrid og Drive Free," fremgår det af E.ON's hjemmeside.

I første omgang siger E.ON, at tillægget bliver en midlertidig løsning, og tillæggene er deres forsøg på at omgå deciderede prisstigninger. Derfor vil E.ON revurdere de nye tillæg i ultimo marts 2023.

I kølvandet på den verdensomspændende energikrise er firmaer såvel som private personer nødsaget til at finde nye måder at spare på energien og pengene. Eksempelvis kunne Bil Magasinet tidligere i september fortælle, at læseren Lars helt var holdt op med at lade på sin plugin-hybrid.