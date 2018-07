Første test: Santa Fe vil udfordre prestigemærkerne

Hvor er vi?

En times kørsel nord for Barcelona omkring Manresa.

Hvad er nyt i Hyundai Santa Fe?

Der kører ikke mange af Hyundai's største SUV på vejene i Danmark. Sidste år blev der solgt 16 stk. af Hyundais 7-sædede SUV i Danmark og i 2016 var tallet nede på 3 stk. – men det skal der laves om på nu. Derfor har Hyundai netop præsenteret den nye Santa Fe, der er større, smukkere og, ifølge Hyundai, mere luksusorienteret.

Luksus er måske så meget sagt, men Santa Fe er under alle omstændigheder blevet rigtig flot at kigge på. Den store, oprejste grill får Santa Fe til at se bred og muskuløs ud – to ting der går rigtig godt i spænd med følelsen af SUV. Samtidig er den blevet større; 70 mm i længden så den nu måler 477 cm med en akselafstand på 277 cm. Det giver mere plads på bagsæderne og i bagagerummet, der er er vokset med 40 liter, så det nu rummer 625 liter i alt.

Følelsen af luksus i kabinen er bestemt blevet mere nærværende, selvom vejen til rigtig luksus er stadig lang. Der er fine materialer på instrumentbord og dørsider, men de er omgivet af hård plast med billige samlinger. Til gengæld er det nu muligt at vælge Santa Fe med 7” digital instrumentering og en ”flyvende” infotainmentskærm på enten 7- eller 8 tommer, hvor den største har Apple Car Play og Android Auto.