Hyundai og Kia forsker i den intelligente airbag

De nuværende airbagsystemer yder ikke beskyttelse ved de såkaldt sekundære kollisioner – altså hvis der sker flere ulykker efter hinanden eller hvis den første kollision ikke er alvorlig nok til at udløse bilens airbags.

Med et nyt multikollisions-airbagsystem arbejder man derfor på at kunne udløse airbaggene mere effektivt ved at kalibrere dem til den øjeblikkelige status for bilen og personerne i bilen.

Airbaggen registrerer, hvor personerne er i bilen

Den nye teknologi registrerer, hvor personerne er placeret i bilen efter den primære kollision. Hvis personerne er tvunget ud i usædvanlige positioner, kan effektiviteten af de nuværende airbags være reduceret.

Multikollisions-airbagsystemet er konstrueret til at blive udløst endnu hurtigere, når effektiviteten af de primære sikkerhedssystemer kan være kompromitteret. De yder dermed ekstra sikkerhed, når fører og passagerer er mest sårbare.

Ved at genkalibrere den kollisionskraft, der skal til for at udløse bilens airbags, reagerer airbagsystemet hurtigere ved den sekundære kollision, så sikkerheden forbedres for personerne i biler, der udsættes for flere kollisioner.