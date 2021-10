Solidt konstrueret. Uden mekaniske fejl og gennemprøvet teknik samt en høj forbrugersikkerhed på grund af den lange fabriksgaranti på fem år.

Hyundai i30 får vægtige argumenter som brugtbilkøb med i vurderingen af jurymedlemmer bag kåringen Årets Brugtbil 2021, som Hyundai’s mellemklassemodel netop har vundet.

"Hjertet siger BMW i3, der er et bud på en solid, brugt elbil med fire sæder, dristigt design og en BMW-agtig tilgang til, hvordan man gør en baghjulstrækker sjov at køre. Min vinder er dog Hyundai i30, der er anonym, men også en arbejdshest med god plads, okay motorer, moderne kabiner, høj sikkerhed og kommentarer fra FDM om, at de hidtil ikke har fundet generelle fejl på modellen og kan anbefale den," siger journalist Steen Bachmann fra Bil Magasinet.

”Hyundai i30 er på flere områder en lidt overset familiebil, og det er en fordel for brugtbilkøberne. Priserne er således stadigvæk rimelige. Kvaliteten er på et generelt højt niveau, den er rummelig, komfortabel og fås med et pænt udvalg af motorer og udstyr. Der er bestemt ikke tale om en spændende familieflytter, men til prisen er det svært at finde en bedre brugtbil i denne populære bilklasse,” er vurderingen fra Christian Schacht, bilredaktør på Jyllands-Posten.

2 kr./km i Hyundai i30

En totaløkonomisk analyse fra Bilbasen viser, at en brugt Hyundai i30 koster i gennemsnit omkring 110.000 kroner, og omkostningen ved at eje bilen er omkring to kroner pr kørte kilometer. Dermed er Hyundai i30 blandt de billigste modeller i mellemklassen i forhold til totaløkonomien.

Finalist i Årets Brugtbil 2021: Her er tallene bag køb af brugt Hyundai