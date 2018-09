Hyundai-direktør: Almindelige bilkøbere skal også have råd til en økobil

Hvordan er det gået med den danske lancering af Ioniq?

"Introduktionen af Ioniq på det danske marked viser, at det er muligt at demokratisere de bæredygtige biler. Fremragende modtagelse af både presse og kunder. En pris, der gør den vanvittigt attraktiv. Kunderne har taget den til sig."

Hyundai har hidtil haft svært ved at sælge dyrere biler herhjemme - hvorfor tager I en model som Santa Fe hjem?

"Salget af SUV-modeller i Europa er øget markant - også i Danmark, hvor vi har succes med Tucson. Det er derfor et naturligt skridt også at introducere den nye Santa Fe for de danske bilkøbere."

Er Hyundai et koreansk bilmærke?

"Brandet Hyundai er gennemgået en markant udvikling igennem de seneste år, så vi i dag er det femte stærkeste bilbrand i verden. Det er resultatet af et bevidst arbejde med at tilføre mærket et mere europæisk tilsnit - samt naturligvis det faktum, at vi bygger nogle af markedets mest fejlfrie biler. Det er ikke et arbejde, der er afsluttet endnu. Det er et spørgsmål om, at brand-perceptionen i den brede befolkning endnu er i udvikling. Det er helt naturligt, og derfor arbejder vi løbende på at styrke brandet endnu mere."