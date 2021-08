Hvorfor?! Clarkson beholder sin Lincoln efter den nye Grand Tour-episode

En anden tilgang

En anden bemærkelsesværdig ting ved starten af den nye episode er, at den ikke er særlig overdådig. Der er hverken amfibiebiler, vulkaner eller sænke-slagskibe med biler, som tidligere episoder har budt på, og det udstiller det gode samspil mellem trioen endnu mere.

Problemstillingerne er mere jordnære i Lochdown - tag bare én af scenerne fra Edinburgh. Her sidder Clarksons bil fast i bymidten, og alt imens de prøver at rykke den fri, står Richard Hammonds bil og overopheder. Det er kaotisk og hylende morsomt at følge med i fra sofaen. Det har Clarkson selvfølgelig været klar over:

"Normalt ville vi jo være i gang med at køre over en vulkan eller på bunden af havet, men på grund af corona skulle vi blive i Storbritanien. Vi havde altså ikke alle mulige rekvisitter at lege med, så vi var virkelig nødt til at arbejde, for at få det til at fungere," siger Jeremy Clarkson.