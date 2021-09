Hvor svært kan det være?! 500 bilister om ugen bliver knaldet for mobilsnak

Fat det nu!

Hænderne på rattet, øjnene på vejen - er det så fandens svært? Åbenbart, for i de første seks måneder af 2021 har politiet uddelt 14.028 klip i kørekort for brug af håndholdt mobiltelefon bag rattet. Det svarer til cirka 540 klip om uge. Det skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse på baggrund af tal fra Rigspolitiets Nationale Forskningscenter.

“Alt for mange trafikanter har svært ved at lade deres mobil være, selv om de ved, at det er både ulovligt og risikabelt. Og de her tal viser med al tydelighed, at vi stadig har en stor udfordring. Derfor skal vi alle blive ved med at minde hinanden om, at man skal holde hænderne på rattet og øjnene på trafikken,” siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.