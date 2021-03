Hvor skal det være så gråt? Her er ni vilde farver, du kan få fra fabrikken

1 | Viola Parsifae

På førstepladsen er en farve, der spiller på alle de tangenter, der får den til at skille sig ud. Den lilla Viola Parsifae til Lamborghini Huracan STO kan kombineres med en række skrigende kontrastfarver og skaber et farvelærred, der er svært at undgå. Farven skal naturligvis konkurrere med larm fra både design og motor, og med det i baghovedet er det intet under, at Lamborghini flittigt gør brug af lilla.

Vil du selv udforske den forunderlige verden af Lamborghini farvekombinationer, kan du tilgå konfiguratoren her. Der er hundredevis af kombinationer, og de fleste er mindst ligeså iøjnefaldende som Viola Parsifae.