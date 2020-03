Hvor langt er du villig til at køre, når du skal købe bil hos en forhandler?

Autobranchens fagblad, Motor-magasinet, og analyseinstituttet Vox-meter har undersøgt, hvor langt vi danskere er villige til at køre, når vi skal købe ny bil.

Vi du have en Jaguar, er der i dag kun én forhandler tilbage, og den har hjemme i Herlev uden for København. Der er dog flere salgs-steder, hvor du kan prøve en biler, men der er stadig langt. Det samme gælder for flere andre premiumbrands.