Hvilket land er det BEDSTE til digitalt ræs?

Formel 1-spilserien

Formel 1-spilserien, der i nutiden er udgivet af Codemasters, er det officielle Formel 1 spil. Her er skruet op for simulationsniveauet, og sværhedsgraden kan skrues så højt op, at man skal øve sig længe, for at følge med de hurtigste. Under corona blev der også afholdt mange uofficielle løb af Formel 1-kørere i dette spil. Interessant at bemærke er, at Japan og New Zealand er bedst, på trods af at hverken af de to lande havde en kører med i 2020-sæsonen.