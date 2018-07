Hver tredje Audi-ejer ville vælge en VW, hvis de skulle skifte mærke

FDM har for 16. gang bedt de danske bilejere vurdere deres bil. BMW topper for syvende år i træk den store Autoindex-undersøgelse efterfulgt af Volvo og Mercedes-Benz, men hvad kan en sådan undersøgelse konkret bruges til?

"Den kan hjælpe importører og forhandlere til at få kortlagt deres kundehåndtering på et detaljeret niveau i forhold til produktområdet, bilen, og deres salgs- og serviceoplevelser. De kan få adgang til egne resultater, men har også unik mulighed for at få adgang til konkurrentbenchmark-resultater," siger Lars Jepsen, researchchef for Loyalty Group, som har lavet undersøgelsen for FDM blandt 36.000 bilejere.

"Vi har en række kunder, der går frem i deres egne undersøgelser, men når de sammenligner med konkurrenters tal, kan de konstatere, at konkurrenterne går mere frem. Dermed har de faktisk en tilbagegang! Vi har også eksempler på, at en lokal importør har anvendt bilens resultater over for den globale producent til at få lavet lokale tilpasninger af den bil, der bliver importeret og solgt, hvor vi efterfølgende har oplevet en stigende kundetilfredshed," siger Lars Jepsen.