Hvem skal med til VW Bus Festival?!

Ren rugbrødsfest

Det handler om i omegnen af 100.000 glade entusiaster, der samles og fejrer det ikoniske køretøj; Folkevognsrugbrødet. Det er utrolig mange gæster som forventes at lægge vejen forbi Hannover til næste år i forbindelse med den tre dage lange festival, der finder sted fra d. 23.-25. juni.

Her vil være mulighed for at kigge på VW busser i alle størrelser og afskygninger - i alt regner man med, at der vil være 6.000 køretøjer til stede at savle over.

Det tegner til at bliver alt andet end kedeligt og VW, som arrangerer festlighederne, lover at der bliver passende musikalske indslag, særlige udstillinger, børneområder og andre specielle seværdigheder.

Billetterne bliver sat til salg inden for de næste 20 dage og der kommer løbende mere information, ligesom du kan læse mere om arrangementet her.