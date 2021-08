Hvem har ikke drømt om en Renault 5 Turbo.. 3?!

Original med et moderne tvist

I forhold til den moderne teknologi i den nye Turbo 3, er valget ikke faldet på eksempelvis en sekventiel gearkasse med padler på rattet. Derimod har Legende Automobile ønsket at bevare en mere old school tilgang til gearskiftet og de har derfor valgt et gammeldags mekanisk gearskifte.

Karrosseriet er håndlavet hovedsageligt i kulfiber og er lavet ekstra bredt for at gøre plads til endnu større hjul - nemlig 16" x 8" foran og 17" x 11" bagtil. Længere bagtil på bilen finder vi en specialfremstillet diffuser, som danner baggrund for de firkantede afgangsrør fra udstødningen.

Vingen bagtil er også forlænget, men stadig med fokus på at holde den så simpel og så let som muligt i konstruktionen. Desuden er den nye Renault 5 Turbo 3 udstyret med LED-lygter, der særligt bagtil har fået et helt særligt signaturdesign.

I forhold til motoren og hvor mange kræfter den kommer til at have, så er det desværre ikke oplyst endnu, men den kommer formentligt til at ligge i omegnen af 400 hk.