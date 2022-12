Hvad sker der med den russiske bilindustri?

Hvad sker der med russisk bilindustri, efter at de vestlige bilproducenter forlod landet? Det korte svar er, at den er ved at blive overtaget af kinesisk bilindustri.

Kineserne er godt klar over, at det ikke vil ske med vestens velvilje, så der er en klar adskillelse mellem de kinesisk mærker, der udnyttet undertrykket i Rusland, og de der ønsker at udbredes sig på vestlige markeder.

Et par kendte kinesiske mærker er dog aktive i både i Rusland og i Vesteuropa.