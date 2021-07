Et lydspor til din Porsche

Porsche har udviklet deres lydprogram som en tilføjelse - i form af en app. Applikationen, som allerede er blevet døbt Soundtrack My Life, udvikles som prototype til smartphones. Porsche har endnu ikke besluttet sig for, om systemet også skal udvikles til bilens eget infotainmentsystem.

Med afsættet i smartphones lufter Porsche også interessante idéer om at basere lydsporet på geografisk placering: I alperne vil et specielt lydspor være muligt, mens et andet vil spille, hvis du besøger en storby.

"Kernealgoritmen er sådan set klar. Det næste skridt ville være at arbejde med andre kunstnere," siger Norman Friedenberger, der står bag projektet. Han ser gerne, at kendte kunstnere i fremtiden får lov at udvikle specialtilføjelser til programmet.

