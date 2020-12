Hvad nu?! Kæmpe omvæltning for elbiler i horisonten!

Bruger stadigvæk litium

Litium er én af de afhængigheder, det nye batteri ikke gør kål på. Det er et klagepunkt for mange, at litium er en finit resurse. Litium kan dog genbruges, men en komplet uafhængighed af materialet ville være at foretrække.

Fast-tilstandsbatteriet effektiviserer alligevel brugen af litium. Toyota lover nemlig også, at batterierne ikke er nært så hurtigt udskiftningsparate, som de tidligere, væskebaserede batterier. At ét batteri holder længere, betyder også, at der forbruges mindre litium pr. elbil, hvilket i sidste ende sparer på det dyrebare materiale.