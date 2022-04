Hvad i ALVERDEN laver Kanye West i vinduet på den her bil?

Mystisk

Hvorfor Lincoln, der er ejet af Ford, har valgt at sætte et klistermærke med rapperens billede i bagruden, har vi lidt svært ved at finde ud af. Kanye West har for nyligt officielt ændret navn til Ye, og problemerne i hans personlige liv har fyldt store dele af internettet de seneste uger.

Ved siden af Ye sidder der i øvrigt en QR-kode. Det har desværre ikke været muligt at aflæse den ud fra billederne for at se, om der skulle være en forklaring. Hvis det lykkedes dig at aflæse koden, vil vi meget gerne høre fra dig! Skriv til os på [email protected]