Hvad gør du, når du bliver SUR på din CHEF? Kører hans Ferrari over – selvfølgelig...

Blev så sur, at han kørte chefens Ferrari over...

Alle kender nok situationen, hvor du er kommet uoverens med din chef. De fleste situationer plejer dog at blive løst i mindelighed, men en sag hos et lastbilfirma udenfor den amerikanske by Chicago har netop spredt sig på de sociale medier med lynets hast. Og grunden er, at en medarbejder angiveligt blev så sur på sin chef, at han endte med at hoppe ind i en lastbil og køre chefens næsten nye Ferrari GTC4 Lusso over. Jep, det er pænt crazy...

Historien er blevet undersøgt af sitet Carscoops, som har dykket nærmere ned i sagen. I følge dem var der tale om en lastbilchauffør, som var blevet hyret af lastbilfirmaet kun fire dage, før episoden skete. I følge flere kilder blev chaufføren sur over, at den lastbil, han var blevet udstyret med til at udføre sit arbejde hos transportfirmaet, var en brugt 2019-model og ikke en fabriksny 2020-model.