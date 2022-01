Hvad er nu det: Nu kan du få bygget din Mini om til elbil

Mini omdanner klassikere til eldrift

Om det er et forsøg på at redde sin fossildrevne arv, eller om det er fordi, de ser en reel opgradering i det, så er Mini begyndt at udskifte benzinmotorerne i de gamle, klassiske Mini'er med en elektrisk batteridrivline.

Egentlig kom idéen om at smide en 122-hestes elmotor i gabet på Mini'en fra dengang, Mini udviklede den elektriske Cooper SE. Tilbage i 2018 byggede Mini en one-off eldrevet Mascot, og nu skal de altså masseproduceres.

Det tilhørende batteri er i stand til at give en rækkevidde på cirka 160 km i det lille ikon, der kæmper sig til 100 km/t på respektable 9 sekunder.