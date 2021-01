Skoda Octavia har fået et sporty og cool look i den nye generation, der deler platform med VW Golf 8 og Seat Leon. Der fås benzin. diesel, mild-hybrid, plugin-hybrid og en RS-variant også med hybridteknik, så man kan ikke beskylde dem for ensidigt motorudvalg.

Selv om RS'eren lyder spændende, er der altså tale om den helt almindelige model her, og alene nomineringen til Car of The Year burde være grund nok til også at give den en chance.

Hvis du er interesseret i at læse mere om Octavia RS, kan du gøre det lige her.