Nu åbner de nye hurtigladere til elbiler på E20

Den første af de nye lynladestationer af sin art åbner ved Fredericia den 28. maj. Stationen er strategisk placeret langs E-20 motorvejen i Fredericia, hvor den bliver en del af 48 lynladestationer til elbiler i et skandinavisk netværk langs motorvejene.

Bag projektet står danske Clever og det europæiske energiselskab E.ON. Målet er forbinde de skandinaviske byer gennem hurtig opladning langs motorvejene på tværs af landegrænserne. I alt vil Powered by E.ON Drive & Clever i de kommende år opføre i alt 48 lynladestationer i Skandinavien; 8 i Danmark og 20 i Sverige med støtte fra EU, samt 20 i Norge, som etableres uden EU-støtte.

Et nyt kapitel for elbiler i Danmark

"Vi skriver et nyt kapitel for alle, der vælger at køre elbil og selv tage del i den vigtige omstilling af transportsektoren", fortæller Mathias Wiecher, den ene af de to administrerende direktører i Powered by E.ON Drive & Clever.

Den nuværende VLAK-regering har en noget omdiskuteret ambition om helt at stoppe salget af benzin- og dieselbiler i Danmark i 2030.

Salget af elbiler herhjemme er mikroskopisk, men stigende, og bilproducenterne verden over melder, at der inden for de næste to år vil komme mere end 340 nye eldrevne modeller på markedet. De skal kunne lade på farten, og derfor er ladeinfrastrukturen altafgørende.

Hurtigladeren langs motorvejen ved Halsskov nær Korsør har været åben siden december 2018. Bil Magasinet bringer i et kommende nummer en test af forskellige elbilers ladetider på de nye hurtigladere.