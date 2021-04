Hongqi S9 går fra 0 til 100 km/t på 1,9 sekunder

Hvis Silk-FAW Automotive ikke siger dig noget, er du tilgivet. Vi måtte også lige have gang i en hurtig google-søgning for at få hukommelsen i sving.

Bag navnet gemmer sig en lille kinesisk-italiensk (ja, det findes) bilproducent med store armbevægelser. Hongqi S9 skal bygges i 99 eksemplarer, og bliver det til noget, får hver kunde en fuldstændig sindssyg bil.

‘Ingen detalje er overladt til tilfældigerne, vi har designet form og teknik, til vi nåede den perfekte balance mellem aerodynamik, propertioner og skønhed, siger designchef Walter De Silva.