Holder elbilen, hvad den lover? Ny test tjekker batteriet

Væsentlig betydning for garantisager

FDM forklarer, at de hver uge kontaktes af elbilejere, der af den ene eller den anden årsag er i tvivl om, hvorvidt standen på deres batteri er, som det skal være. Og har man, som så mange andre, oplevet, at rækkevidden bliver kortere, har den eneste mulighed hidtil været, at besøge sit nærmeste mærkeværksted.

“Her er beskeden oftest, at batteriet intet fejler, uden at forbrugeren har haft mulighed for at efterprøve det,” fremhæver Lone Otto.

For at sikre en optimal sikkerhed for nuværende og kommende elbilejere har FDM derfor nu besluttet at tage sagen i egen hånd. Afviser forhandleren eller et af mærkeværkstederne at udskifte batteri med henvisning til, at batteriet fortsat fungerer, som det skal, kan et smut forbi FDM være den rigtige løsning for elbilejerne. En test hos FDM kan nemlig være behjælpelig, hvis man har oplevet problemer med en garantisag hos et mærkeværksted.