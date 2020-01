Hør danskeren, der var med til at udvikle Bugatti Veyron

Synes du vinteren gør udsigten til sommer med superbiler lidt tåget, så kom til vinterudgaven af Bil Magasinets Super-car Sunday.

Den 8. marts holder Bil Magasinet og Strøjersamlingen Bugatti søndag hos Strøjersamlingen i Assens, med fokus på det franske mærke, og danskeren der var med til at udvikle mærket, da det genopstod i midten af 90'erne.

Det er racerkøreren John Nielsen, der i ni år bijobbede som testkører for dækproducenten Bridgestone. I den anledning kom han bag rattet af adskillige superbiler længe før, de blev lanceret, her iblandt Ferrari F40, Porsche 959, Jaguar XJ220.

Men ikke mindst Bugatti EB110 og Veyron, som John fokuserer på i sit foredrag søndag den 8. marts. Strøjersamlingen rummer dog flere ældre Bugatti-modeller, og flere af de nyeste kan forhåbentlig også ses den søndag, ligesom resten af Strøjersamlingens flotte udvalg selvfølgelig er tilgængeligt.

Rabat til Bil Magasinet abonnenter

Adgang koster 445 kr. men er du abonnent på Bil Magasinet, kan du købe billetter for bare 375. For at kunne det, skal du bruge en kode. Send en mail med dit abonnementsnummer til [email protected], så sender vi dig koden, som giver 70 kr. i rabat. Køb billetter her.

Program