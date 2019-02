Højt bilsalg i januar: Få tallene her

Opladelige biler og hybridbiler

I 2018 kom 1.545 nye elbiler ud at køre – i januar ’19 er der allerede kommet 258 nye på vejene. Det afgørende er, at der kort før jul blev indgået politiske aftaler om at fastfryse indfasningen af bilafgifterne og endog forbedrede vilkårene således at biler op til 400.000 kr. reelt ikke betaler registreringsafgift.

Det har givet forbrugerne såvel bilbranchen nogle faste rammer for de næste par år, hvilket er vigtigt for tilliden hos forbrugerne til at investere i en elbil og for bilforhandlerne til at tage biler hjem til Danmark. Elbiler udgør fortsat blot en meget beskeden andel af salget.

”Der er en stor interesse for elbilerne og med de politiske afklaringer lige før jul er der for et par år skabt ro om afgiftsvilkårene, hvilket skaber tillid til markedet hos forbrugerne og i øvrigt giver bilimportørerne og deres forhandlere mod på at hente biler til Danmark, lyder det fra Gunni Mikkelsen.