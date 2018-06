Højere brændstofpriser gør bilferien dyrere

FDMs gennemgang viser også, at der er forskel på prisen i de enkelte lande. Holland og Italien er de dyreste lande at tanke benzin i, mens Tjekkiet og Østrig er de billigste. Også på diesel er Italien det dyreste land.



”Går turen til Gardasøen, kan man med fordel tanke bilen i Østrig frem for Italien, der har nogle af de højeste brændstofpriser i Europa. Tanker man 50 liter benzin i Østrig, er der 131 kr. at spare i forhold til i Italien. På samme måde er der ingen grund til at fylde tanken i Danmark inden afgang. Der kan være lidt at spare, hvis man venter, til man er i Tyskland,” siger Ilyas Dogru.