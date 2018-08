Hidtil bedste race-program i København klar i weekenden

Se ikke videoen herunder

Løbet starter først lørdag morgen, men fredag eftermiddag blev banen "skridtet af" af flere af de deltagende biler, herunder ikke mindst feltet af klassiske Formel 1-racere, som er en af hovedbegivenhederne i det, der ligner CHGP's hidtil flotteste program.

Begundstiget af godt vejr, ligner det en fremragende racerweekend i København.

Det er ikke værd at se videoen herunder, for den er uskarp. Eller rettere hegnet foran banen er helt skarpt, men der er bilerne ikke. Til gengæld skal du lytte til videoen. Det er et fantastisk lydbillede.

Hvis du vil se bilerne, så kom til CHGP på Bellahøj i København i weekenden.