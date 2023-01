Her er verdens MEST sikre biler!

Årets mest sikre biler kåres

Euro NCAP har netop offentliggjort de bedste resultater fra deres sikkerhedstests fra 2022. Bilerne, der testes, inddeles i forskellige kategorier baseret på biltype og størrelse. Vinderne er de biler, der har scoret den højeste gennemsnitlige sikkerhedsvurdering i en række tests udført af Euro NCAP.

Kåringen inddeles i fem kategorier:

Stor familiebil Lille familiebil Firmabil Lille off-road bil Stor off-road bil

Hvert år tester Euro NCAP sikkerheden af alle de nyeste biler - et effektivt virke, der kan guide købere til at finde den rette bil. Desværre er det ikke alt, der testes for i undersøgelserne. Eksempelvis kan den ikke sige noget om de softwarefejl, der tilsyneladende opstår i Audi e-tron efter blot tre år - det kan du læse mere om her.