Her er kommunerne med flest elbiler i Danmark

Der eksisterer stadig en idé om, at elbiler er et storbyfænomen, fordi det er i byerne, at der er kortest mellem offentlige ladere. Men eftersom langt de fleste ejere af elbiler lader deres biler hjemme i carporten, har antallet af offentlige ladepunkter ikke ret meget at skulle have sagt for, om det giver mening at eje en elbil eller ej. Det underbygges også af nye tal fra Autobranchen Danmark, der har opgjort antallet af elbiler i forhold til indbyggertallet i de danske kommuner. Det drejer sig altså ikke om biler til deling, men hvor mange elbiler der er i hele kommunen.